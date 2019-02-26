СЕГОДНЯ 04:44 2019-02-26T04:44:48+03:00

По словам очевидцев, к больнице протестовать против ее закрытия пришли около 200 человек. Фото: «Подслушано в Сосновоборске №1».

Люди говорят, что на митинг их позвали… сами врачи!

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В Сосновоборске из-за слухов о закрытии больницы около 200 человек вышли на стихийный митинг. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, информация о том, что больницу в небольшом городе рядом с краевым центром вот-вот закроют начала распространяться в соцсетях.

«Только что услышала в стационаре нашем от докторов, что закрыли роддом и в эту пятницу реанимацию! Звали на митинг к 15:00. Что происходит, люди?», - написала пользователь группы «Подслушано в Сосновоборске №1». Судя по охвату, эту публикацию увидели почти 3 000 человек.

Далее в этом же сообществе появилась фотография с самого митинга. По словам очевидцев, к больнице протестовать против ее закрытия пришли около 200 человек.

В региональном минздраве рассказали, что никакого закрытия больницы в Сосновоборске не планировалось, а вся распространяемая информация – это всего лишь слухи, и учреждение в городе продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU