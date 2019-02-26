2019-02-26T04:44:48+03:00
Общество

В Сосновоборске из-за слухов о закрытии больницы около 200 человек вышли на стихийный митинг

Люди говорят, что на митинг их позвали… сами врачи!
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
По словам очевидцев, к больнице протестовать против ее закрытия пришли около 200 человек. Фото: «Подслушано в Сосновоборске №1».По словам очевидцев, к больнице протестовать против ее закрытия пришли около 200 человек. Фото: «Подслушано в Сосновоборске №1».
Изменить размер текста:

В Сосновоборске из-за слухов о закрытии больницы около 200 человек вышли на стихийный митинг. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, информация о том, что больницу в небольшом городе рядом с краевым центром вот-вот закроют начала распространяться в соцсетях.

«Только что услышала в стационаре нашем от докторов, что закрыли роддом и в эту пятницу реанимацию! Звали на митинг к 15:00. Что происходит, люди?», - написала пользователь группы «Подслушано в Сосновоборске №1». Судя по охвату, эту публикацию увидели почти 3 000 человек.

Далее в этом же сообществе появилась фотография с самого митинга. По словам очевидцев, к больнице протестовать против ее закрытия пришли около 200 человек.

В региональном минздраве рассказали, что никакого закрытия больницы в Сосновоборске не планировалось, а вся распространяемая информация – это всего лишь слухи, и учреждение в городе продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске перевозчик уходит с маршрута 34 «А» из-за бесплатного автобуса
Продолжается прием заявок на конкурс «Единственной маме на свете – 2019»!
Красноярцев предупредили о 100-тысячных штрафах за неправильно высыпанную золу
В Эвенкии подозреваемый в сексуальном насилии сам приехал к следователю и во всем признался
Красноярский музыкальный театр покажет спектакль «Винил» в Москве
Судебные приставы арестовали имущества у красноярцев на 7 миллиардов рублей
В Лесосибирске мать оставила 4-летнюю девочку в ванне без присмотра: ребенок погиб
Красноярская общественница, пнувшая полицейского, выплатит 150 тысяч рублей штрафа
Стартовало голосование за самую красивую маму в Красноярском крае
В российской сборной на Универсиаде-2019 больше всего спортсменов из Красноярского края
Красноярцы сняли на видео экстремала, прыгающего в Енисей с Коммунального моста
Житель Норильска за регистрацию фирмы на подставное лицо загремел под уголовное дело
ВТБ запускает новую программу автокредитования