2019-02-26T04:16:44+03:00
Общество

В Красноярске перевозчик уходит с маршрута 34 «А» из-за бесплатного автобуса

Администрация ищет на маршрут нового перевозчика
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если перевозчик, желающий работать на этом направлении найдется, маршрут 34 «А» вновь запустят.Если перевозчик, желающий работать на этом направлении найдется, маршрут 34 «А» вновь запустят.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске перевозчик уходит с маршрута 34 «А» из-за бесплатного автобуса. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, предприниматель отказался работать на маршруте (автобус ходил из Ветлужанки до спорткомплекса «Радуга») из-за того, что на время проведения Зимней Универсиады-2019 в Красноярске запускают бесплатный автобус У5, который будет ходить по тому же маршруту. Надо сказать, бесплатный маршрут запускают временно, до 13 марта. Но перевозчик, видимо, посчитал, что за две недели он понесет невосполнимые убытки и решил отказаться от этого направления совсем.

- В настоящее время администрацией города ведётся приём документов на обслуживание данного маршрута, - говорят в пресс-службе мэрии.

Если перевозчик, желающий работать на этом направлении найдется, маршрут 34 «А» вновь запустят. Правда, когда это случится, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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