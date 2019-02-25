СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-25T15:33:08+03:00

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На сайте kp.ru. продолжается прием заявок на конкурс «Единственной маме на свете – 2019!». Принять в нем участие может каждый ребенок из Красноярского края. Возраст конкурсантов не важен. Ребята, вы можете сделать своей маме открытку, аппликацию, поделку или нарисовать рисунок.

Например, 6-летняя Маша Мамунина из Красноярска решила удивить свою мамочку картиной из теста. Девочка вылепила чудесную сирень. Каждый лепесточек и листочек так мастерски вырезан, что просто диву даешься!

«Мамулечке – роднулечке!», - подписала Машенька свою работу.

Мы уверены, что мама Маши очень обрадуется такому неожиданному подарку. А когда узнает, что дочка принимала участие в конкурсе от «Комсомолки», еще и приятно удивится! Ведь ее дочка сейчас – претендентка на победу в конкурсе.

В финал попадут 10 участников: первая пятерка – это лидеры голосования, еще пять победителей - выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Как можно принять участие в конкурсе?

Главное, сделать своей маме подарок своими руками. После сфотографируйте его и загрузите на страницу конкурса. Еще раз напоминаем, что принимаются открытки, рисунки, а также поделки (но не коллективные работы).

Укажите имя, фамилию участника и контактный телефон. Можете добавить пару строк с поздравлениями для самой любимой на свете мамы. Убедительная просьба уважаемым взрослым помощникам наших участников: в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 21 февраля до 7 марта - прием работ.

С 7 по 12 марта - голосование.

13 марта – подведение итогов.

15 марта – награждение победителей.

Подробности на странице конкурса по ссылке:

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».

ИСТОЧНИК KP.RU