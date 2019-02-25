Красноярцев предупредили о 100-тысячных штрафах за неправильно высыпанную золу

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-25T15:09:37+03:00

Это не только источник грязи, но и опасности возгорания

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В Красноярске немало частных домов с печным отоплением. Жители таких домов в большинстве своем используют уголь, реже – дрова. Но если дрова оставляют после себя небольшое количество пепла, то угольная зола представляет собой проблему. Ее часто выбрасывают со двора прямо на проезжую часть, на территорию общего пользования, муниципальные и частные участки. Угольная зола – не только источник грязи, но еще и реальная опасность возникновения пожара. для накопления золы необходимо использовать специальные сборники и высыпать ее, только дождавшись, пока она полностью остынет.

В городе есть и специализированные организации, которые готовы оказывать такие услуги на платной основе. С ними у жителей домов должны быть заключены отдельные договоры.

Красноярцам, которые не заботятся о безопасности и чистоте города, напоминание: они могут поплатиться штрафом. Частное лицо может быть оштрафовано на сумму в размере от 1 до 4 тысяч рублей, должностное – до 20 тысяч рублей, юридическое – до 100 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем того, что кто-то высыпает золу на улицу, нужно зафиксировать этот факт и обратиться в административную комиссию района, где произошло нарушение.

- Железнодорожный район – 221-04-78;

- Кировский район – 222-37-20;

- Октябрьский район – 247-01-35;

- Ленинский район – 262-50-14;

- Свердловский район – 261-51-02;

- Советский район – 255-38-66;

- Центральный район – 227-92-50.

ИСТОЧНИК KP.RU