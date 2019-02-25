СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-25T14:51:23+03:00

В Эвенкии подозреваемый в сексуальном насилии сам приехал к следователю и во всем признался Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Эвенкии подозреваемый в попытке сексуального насилия сам приехал к следователю и во всем сознался. Правда, между преступлением и явкой с повинной прошло три месяца. Все это время мужчина находился в федеральном розыске.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета, осенью прошлого года 34-летний житель поселка Черемушки работал на вахте на территории Куюмбинского месторождения в Эвенкии. Он попытался совершить сексуальное насилие в отношении женщины, видимо, работавшей вместе с ним. Однако по независящим от него причинам ему этого не удалось.

Потерпевшая написала заявление. Из ближайшего населенного пункта – Байкита – приехали полицейские и забрали гражданина. Но он сбежал в неизвестном направлении, был объявлен в розыск. В феврале 2019 года подозреваемый связался со следователем, а затем и приехал к нему собственной персоной. Признался во всем, раскаялся. Дело уже передано в суд. Учтут ли там чистосердечное признание?

ИСТОЧНИК KP.RU