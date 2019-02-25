Красноярский музыкальный театр покажет спектакль «Винил» в Москве

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-25T14:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром из Красноярска улетели 120 участников спектакля «Винил», в него входят: артист, костюмеры, работники сцены. Они улетели в столицу, чтобы представить мюзикл "Винил" московской публике и членам жюри Национальной театральной премии "Золотая Маска".

В этот же день пройдут первые репетиции. Артисты опробуют новый помост, осветители и звукорежиссеры отлаживают техническую часть, костюмеры приводят в порядок костюмы, которые почти десять дней добирались в Москву по автомобильным дорогам. У труппы есть всего две репетиции в новом театре перед главным показом на зрителя.

Спектакль пройдет 26 февраля на сцене театра им.Моссовета в Москве. Увидеть выступление красноярцев также смогут все желающие. На сайте театра muztk.ru, а также в группе театра в ВК состоится бесплатная прямая трансляция мюзикла. Съемка будет проводиться с четырех камер, так что все смогут насладиться качественной FulHD картинкой и хорошим звуком. Кроме того, зрители увидят эксклюзивные интервью с авторами, постановщиками и номинантами премии «Золотая Маска». Показ в дальнейшем не будет доступен в записи.

Напомним, Красноярский музыкальный театр со спектаклем "Винил" выдвинут на самую главную театральную премию страны сразу в шести номинациях: лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл, работа дирижёра (Валерий Шелепов), работа режиссёра (Николай Покотыло), работа композитора (Евгений Загот), работа художника (Юрий Наместников), лучшая женская роль (Мария Селиверстова).

ИСТОЧНИК KP.RU