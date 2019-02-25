Судебные приставы арестовали имущества у красноярцев на 7 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-25T13:57:56+03:00

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Судебные приставы арестовали имущества у жителей Красноярского края на сумму более 7 миллиардов рублей – это за период 2018 года. Такую цифру назвали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Это долги различного характера: алименты, кредиты, коммунальные услуги, штрафы и многое другое. У приставов есть широкий спектр полномочий, чтобы воздействовать на должников. Арест имущества является наиболее эффективной мерой.

Для примера история бывших супругов из Зеленогорска. После развода муж должен был выплатить жене около 500 тысяч как половину стоимости совместно нажитого имущества. Но суд оставил двух несовершеннолетних детей под опекой отца, поэтому он не торопился перечислять экс-жене деньги. В отместку ему женщина не выплачивала алименты на детей.

Вражда между ними затянулась, по-хорошему договариваться они не собирались, поэтому делом занялись приставы: наложили арест на нежилое помещение и автомобиль «Фольксваген». В конце концов взаимные задолженности были погашены. А вот женщине еще придется отработать 20 часов – как наказание за алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU