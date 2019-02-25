СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-25T13:28:42+03:00

В Лесосибирске мать оставила 4-летнюю девочку в ванне без присмотра: ребенок погиб Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Лесосибирске погибла 4-летняя девочка. Трагедия случилась накануне, 24 февраля, вечером. В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что девочка была инвалидом с рождения, поэтому нуждалась в особом уходе. Мать принесла ее искупать, усадила в ванную, наполненную водой, и отлучилась. Женщины не было четверть часа, за это время ребенок утонул. На 27-летнюю подозреваемую завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В настоящее время для установления причины смерти следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники, проживавшие совместно с женщиной, устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщает краевой следком.

В социальных сетях сообщают, что мать занималась воспитанием ребенка одна. Муж, узнав о диагнозе дочери, отказался от них.

ИСТОЧНИК KP.RU