2019-02-25T12:59:59+03:00
Происшествия

Красноярская общественница, пнувшая полицейского, выплатит 150 тысяч рублей штрафа

И моральную компенсацию в 20 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская общественница, пнувшая полицейского, выплатит 150 тысяч рублей штрафа. Фото: Новости ТВККрасноярская общественница, пнувшая полицейского, выплатит 150 тысяч рублей штрафа. Фото: Новости ТВК
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Красноярская общественница Наталья Подоляк, пнувшая полицейского, должна будет выплатить 150 тысяч рублей штрафа в пользу государства. И еще 20 тысяч рублей – компенсацию морального вреда пострадавшему сотруднику правоохранительных органов. Такое решение принял сегодня, 25 февраля, Железнодорожный районный суд, сообщают Новости ТВК.

Напомним, что инцидент произошел в мае 2018 года во время несанкционированного митинга протеста. Из собственных побуждений общественница нанесла удар ногой сзади одному из людей в форме. Закон расценил это как применение насилия в отношении представители власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).

Сама осужденная прокомментировала решение суда так: приговор был для нее ожидаемым. И недоумевает, почему в приговоре сказано, что она ударила полицейского в голень, хотя сама она настаивает – пинала гораздо выше. И заявила, что будет обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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