Стартовало голосование за самую красивую маму в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-25T11:13:40+03:00

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Самую красивую маму Красноярского края предстоит выбрать посетителям сайта kp.ru. С сегодняшнего дня стартовало голосование в конкурсе «Самая красивая мама – 3!». Напоминаем, этот фотоконкурс медиахолдинг медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» в преддверии праздника 8 марта.

И сейчас на сайте «Комсомолки» почти сто фотографий очаровательных, прекрасных и неповторимых мам. Каждая со своей изюминкой. Именно поэтому выбор очень непростой. Все будет зависеть от группы поддержки той или иной участницы. Например, У Лилии Селегеевой самый главный болельщик – это десятимесячный сынишка Мирон. И он уже сделал своей маме удивительный и неожиданный подарок к весеннему празднику.

«В преддверии 8 Марта мой малыш произнёс первое слово – мама!» - похвасталась Лилия.

Какая прелесть!

Напоминаем, что голосование продлится до 4 марта. В результате голосования в финал попадут пять участниц, набравших наибольшее количество кликов под своими фотографиями. Торжественное награждение состоится 6 марта.

Каждая победительница получит в подарок сертификат на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц можно на странице фотоконкурса по этой ссылке.

Генеральный спонсор проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

ИСТОЧНИК KP.RU