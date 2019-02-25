Сборная Красноярского края станет самой многочисленной российской командой на Универсиаде-2019

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-25T11:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сборная Красноярского края стала самой многочисленной российской командой на Универсиаде-2019. В нее вошли 43 спортсмена. Они будут бороться за медали в 9 видах спорта. Вторая по численности – сборная Санкт-Петербурга (41 человека), третья – сборная Москвы (30 человек).

Состав сборной команды России утвержден Министерством спорта РФ и Российским студенческим спортивным союзом. Всего в нее включено 296 спортсменов, среди них победители чемпионатов и первенств мира, один заслуженный мастер спорта России, 56 мастеров спорта России международного класса, 117 мастеров спорта.

Если составить рейтинг вузов, представляющих своих спортсменов на Универсиаде, то на первом месте будет Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) – 32 человека и Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма – 27 человек. Сибирский федеральный университет стоит на третьей позиции, выдвинув 18 спортсменов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе минспорта края.

ИСТОЧНИК KP.RU