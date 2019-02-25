2019-02-25T11:20:16+03:00
Происшествия

Красноярцы сняли на видео экстремала, прыгающего в Енисей с Коммунального моста

Парень откровенно играл на публику [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцы сняли на видео экстримала, прыгающего в Енисей с Коммунального мостаКрасноярцы сняли на видео экстримала, прыгающего в Енисей с Коммунального мостаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы, гуляющие на выходные по левобережной набережной, стали очевидцами опасной забавы. Экстрим это или отчаянная глупость – ответ выбирайте сами, посмотрев этот ролик. Выглядит, на первый взгляд, смешно, а вот на самом деле не очень.

Красноярцы сняли экстримала, прыгающего в Енисей с Коммунального моста.

Молодой человек снял себя верхнюю одежду и, оставшись только в штанах, взобрался по фермам Коммунального моста на середину первого пролета и, разбежавшись, прыгнул вниз топориком. Судя по звуку, наверняка ударился о воду. Однако тут же поплыл вразмашку к берегу, благо до него не более десятка метров. Правда, чтобы выбраться на высокую набережную, ему придется ждать помощи или плыть ниже до пирса.

Люди с берега пытались докричаться до парня, что это опасно, но куда там: он их даже не слушал. Или наоборот, слышал и еще больше геройствовал. «Таких отмороженных я раньше не видел» - звучит голос за кадром видео.

В своих комментария к видео, выложенному в «ЧП-Красноярск», пользователи осудили безрассудного «героя».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стартовало голосование за самую красивую маму в Красноярском крае
Сборная Красноярского края станет самой многочисленной российской командой на Универсиаде-2019
Житель Норильска за регистрацию фирмы на подставное лицо загремел под уголовное дело
ВТБ запускает новую программу автокредитования
В Хакасии любительница животных купила билет на самолет для мифического мопса
Целый вагон сомнительных бройлеров арестовали в Красноярске
В Хакасии покупатель напал с отверткой на продавца
Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем
Николай Олюнин привел под окна красноярского роддома отряд танцующих миньонов
В Красноярске в феврале проснулись бабочки
Эстафету огня Универсиады принимает Железногорск
В Красноярске во время Универсиады чиновники будут дежурить на остановках
Филипп Киркоров вспомнил, как выступал в Красноярске 30 лет назад вместе с Пугачевой
Красноярского студента по дороге в Братск расстреляли бандиты
Красноярцы возмущены тем, что разворот на Партизана Железняка перекрыли бетонными блоками
Красноярский олимпиец Александр Третьяков завоевал «золото» на этапе Кубка мира в Канаде
Красноярцам пообещали теплое начало марта
В Красноярске ночью сгорели несколько машин
В Красноярске полицейские на трех машинах догоняли нарушителя на Делимобиле
В Красноярске спасатели искали упавшего с Коммунального моста в Енисей человека
В Туве грабители напали на мужчину прямо возле автобусной остановки
В Хакасии инспекторы ГИМС рассказали об опасных местах на водоемах
В Красноярске запретили оборот оружия
14 перехватывающих парковок запускают в Красноярске к Универсиаде