Красноярцы сняли на видео экстремала, прыгающего в Енисей с Коммунального моста

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-25T11:20:16+03:00

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Красноярцы, гуляющие на выходные по левобережной набережной, стали очевидцами опасной забавы. Экстрим это или отчаянная глупость – ответ выбирайте сами, посмотрев этот ролик. Выглядит, на первый взгляд, смешно, а вот на самом деле не очень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693858" frameborder="0"></iframe> Красноярцы сняли экстримала, прыгающего в Енисей с Коммунального моста.

Молодой человек снял себя верхнюю одежду и, оставшись только в штанах, взобрался по фермам Коммунального моста на середину первого пролета и, разбежавшись, прыгнул вниз топориком. Судя по звуку, наверняка ударился о воду. Однако тут же поплыл вразмашку к берегу, благо до него не более десятка метров. Правда, чтобы выбраться на высокую набережную, ему придется ждать помощи или плыть ниже до пирса.

Люди с берега пытались докричаться до парня, что это опасно, но куда там: он их даже не слушал. Или наоборот, слышал и еще больше геройствовал. «Таких отмороженных я раньше не видел» - звучит голос за кадром видео.

В своих комментария к видео, выложенному в «ЧП-Красноярск», пользователи осудили безрассудного «героя».

ИСТОЧНИК KP.RU