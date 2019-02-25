2019-02-25T10:13:48+03:00
Происшествия

Житель Норильска за регистрацию фирмы на подставное лицо загремел под уголовное дело

Ему придется выплатить более 100 тысяч рублей штрафа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Норильска за регистрацию фирмы на подставное лицо загремел под уголовное делоЖитель Норильска за регистрацию фирмы на подставное лицо загремел под уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Норильска не ожидал, что за регистрацию фальшивого генерального директора ему придется стать фигурантом уголовного дела. Легко отделался – штрафом в размере 105 тысяч рублей. Можно сказать, посочувствовали его плохому здоровью, иначе наказание могло быть куда суровее.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что предприниматель предложил своему знакомому за вознаграждение переоформить на него некую фирму. Нужны были только паспорт с пропиской и ничего более.

Предприниматель пообещал, что мужчина будет только формально руководителем, что его ни к чему не обязывает. А заниматься всеми делами и управлять бизнесом обвиняемый будет сам. Размер вознаграждения составил всего 11 тысяч рублей.

- Получив у приятеля паспорт, подсудимый оформил у нотариуса доверенность на свое имя, на основании которой предоставил в налоговую инспекцию документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ о назначении на должность генерального директора юридического лица указанного человека, являющегося подставным лицом, - сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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