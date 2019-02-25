2019-02-25T09:52:53+03:00
Экономика

ВТБ запускает новую программу автокредитования

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ запускает специальное предложение «АвтоРалли», в рамках которого ставки по кредитованию новых автомобилей снижены до 9,5% годовых. Оформление кредита возможно по двум документам и без справки о доходах.

Минимальная ставка в размере 9,5% годовых доступна при получении дисконтов от банка: 3 п.п. при страховании жизни и 2 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Предложение действует при оформлении полиса КАСКО.

Программа «АвтоРалли» позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тысяч до 7 млн рублей для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

Дополнительно приобретаемая карта «Автолюбитель» позволяет клиентам банка получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также доступна услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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