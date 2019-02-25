2019-02-25T09:33:58+03:00
Происшествия

В Хакасии любительница животных купила билет на самолет для мифического мопса

Легко отделалась – перевела мошеннику всего 3 тысячи рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии любительница животных купила билет на самолет для мифического мопсаВ Хакасии любительница животных купила билет на самолет для мифического мопсаФото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Черногорска давно мечтала приобрести себе жизнерадостного и мимимишкого песика мопса. Но порода эта достаточно дорогая, именно цена всякий раз останавливала женщину от покупки пушистого друга. Она взяла бы даром, да никто не отдает.

И тут увидела в интернете объявление: некий мужчина предлагал песика мопса за совсем ничтожную цену. Решила, что надо брать. Связалась с продавцом. Мужчина ответил, что обязательным условием будет оплатить доставку мопса на самолете заранее, а уже расчет за саму собаку – потом.

Женщина перечислила продавцу на карту 3 тысяч рублей. Но питомца так и не получила. А объявление о его продаже исчезло из интернета. И на связь мужчина больше не выходил. Поняв, что ее обманули, потерпевшая написала заявление в полицию. Сыщикам удалось установить, что номер телефона зарегистрирован в Челябинской области.

Полицейские в очередной раз напоминают: не стоит связываться с теми, кто продает товар по ценам ниже рыночных и при этом требует предоплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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