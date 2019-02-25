2019-02-25T08:42:56+03:00
Общество

Целый вагон сомнительных бройлеров арестовали в Красноярске

Их везли из Брянска с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Целый вагон сомнительных бройлеров арестовали в Красноярске. Фото пресс-службы краевого РоссельхознадзораЦелый вагон сомнительных бройлеров арестовали в Красноярске. Фото пресс-службы краевого Россельхознадзора
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Целый вагон сомнительных бройлеров арестовали на станции Красноярска. Инспекторы краевого управления Россельхознадзора провели проверку продуктовых грузов, доставляемых в наш город по железной дороге. В одном из вагонов находились 7,5 тонн мяса птицы (голень цыпленка-бройлера). По документам оно произведено в Брянске, но отгрузила продукцию в Красноярск компания из Санкт-Петербурга.

Проблема в том, что мясо было доставлено с нарушением температурного режима. По действующему законодательству температура мяса не должна превышать минус 12 градусов. А при проверке зафиксировали температуру от минус 6,0 до минус 7,1 градусов.

Получатель партии бройлеров не смог распорядиться своим товаром – тот помещен на изолированное хранение на склад получателя. Специалисты взяли пробы, проведут лабораторный анализ на предмет безопасности мяса. И если претензий не будет, его можно будет реализовать в магазинах города. А вот транспортную компанию оштрафуют за нарушение норм при перевозке скоропортящегося груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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