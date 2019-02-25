В Хакасии покупатель напал с отверткой на продавца

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-25T08:03:43+03:00

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В хакасском городе Черногорске вооруженный отверткой грабитель напал на продавца магазина. Выручка была невеликой – 7 тысяч рублей. Но за разбой мужчину ждет суровое наказание – до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе хакасской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что произошло это почти три месяца назад, в начале декабря прошлого года. На пульт позвонил работник ЧОПа и сообщил: неизвестный ворвался в продуктовый павильон и напал на 36-летнего продавца. В руках его была отвертка – довольно опасное оружие. Однако женщина оказалась не робкого десятка и дала отпор. Завязалась борьба. Но силы были неравны и налетчик выгреб всю наличность из кассы.

Найти подозреваемого по горячим следам не удалось. Как потом оказалось, 40-летний местный житель уже был судим, поэтому знал, как скрыться незаметно. Тем не менее, полицейские его вычислили и задержали. Дело уже направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU