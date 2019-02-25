2019-02-25T06:52:18+03:00
Общество

Николай Олюнин привел под окна красноярского роддома отряд танцующих миньонов

Так он поздравил жену с рождением дочери [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Николай Олюнин привел под окна красноярского роддома отряд танцующих миньонов. Фото со страницы Олюнина в ИнстаграмеНиколай Олюнин привел под окна красноярского роддома отряд танцующих миньонов. Фото со страницы Олюнина в Инстаграме
Изменить размер текста:

Красноярский сноубордист, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014 Николай Олюнин поздравил любимую женщину с рождением дочери Марии-младшей весьма необычно. Он привел под окна родильного дома № 2 (на "Красноярском рабочем") целый отряд танцующих миньонов. Это добрые мультяшные персонажи, которые не могут не вызвать улыбку. Так что подарок получился добрым, оригинальным и запоминающимся.

Николай Олюнин привел под окна красноярского роддома отряд танцующих миньонов.видео: vk.com/antonchikotov

Видео сняли жители дома, расположенного напротив родильного дома.

Напомним, что Николай Олюнин стал счастливым отцом 20 февраля. Дочку назвали в честь мамы. Николай познакомился со своей супругой Марией в 2014 году, а спустя 2,5 года, в августе 2016-го они зарегистрировали свой брак.

Сейчас спортсмен находится на реабилитации после тяжелой травмы ноги, полученной год назад во время состязания на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему сделали несколько операций. Все это время, пока Николай мотался по больницам, в том числе в Германии, супруга была рядом с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем
В Красноярске в феврале проснулись бабочки
Эстафету огня Универсиады принимает Железногорск
В Красноярске во время Универсиады чиновники будут дежурить на остановках
Филипп Киркоров вспомнил, как выступал в Красноярске 30 лет назад вместе с Пугачевой
Красноярского студента по дороге в Братск расстреляли бандиты
Красноярцы возмущены тем, что разворот на Партизана Железняка перекрыли бетонными блоками
Красноярский олимпиец Александр Третьяков завоевал «золото» на этапе Кубка мира в Канаде
Красноярцам пообещали теплое начало марта
В Красноярске ночью сгорели несколько машин
В Красноярске полицейские на трех машинах догоняли нарушителя на Делимобиле
В Красноярске спасатели искали упавшего с Коммунального моста в Енисей человека
В Туве грабители напали на мужчину прямо возле автобусной остановки
В Хакасии инспекторы ГИМС рассказали об опасных местах на водоемах
В Красноярске запретили оборот оружия
14 перехватывающих парковок запускают в Красноярске к Универсиаде