СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-25T06:52:18+03:00

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Красноярский сноубордист, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014 Николай Олюнин поздравил любимую женщину с рождением дочери Марии-младшей весьма необычно. Он привел под окна родильного дома № 2 (на "Красноярском рабочем") целый отряд танцующих миньонов. Это добрые мультяшные персонажи, которые не могут не вызвать улыбку. Так что подарок получился добрым, оригинальным и запоминающимся.

Николай Олюнин привел под окна красноярского роддома отряд танцующих миньонов.видео: vk.com/antonchikotov

Видео сняли жители дома, расположенного напротив родильного дома.

Напомним, что Николай Олюнин стал счастливым отцом 20 февраля. Дочку назвали в честь мамы. Николай познакомился со своей супругой Марией в 2014 году, а спустя 2,5 года, в августе 2016-го они зарегистрировали свой брак.

Сейчас спортсмен находится на реабилитации после тяжелой травмы ноги, полученной год назад во время состязания на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему сделали несколько операций. Все это время, пока Николай мотался по больницам, в том числе в Германии, супруга была рядом с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU