СЕГОДНЯ 06:03 2019-02-25T06:04:00+03:00

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Февраль удивляет: на календаре еще 26 число, а в Красноярске уже проснулись... бабочки. Нет, это не шутка, не вымысел. Одну такую оранжевую красавицу заметил житель микрорайона «Солнечный», снял ее на видео и выложил в социальную сеть в группу. И прокомментировал: «Вот у нас в Солнечном бабочки залетали, проснулись. Летела, летела и приземлилась около нас. На стоянку припарковалась».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693821" frameborder="0"></iframe> В Красноярске в феврале проснулись бабочки.

Вполне себе жизнеспособная бабочка, попыталась прогуляться, но полноценного полета пока не получилось – все-таки солнце хоть и ярко светит, но греет очень плохо. Кругом холодный грязный снег, так что участь у бабочки незавидная.

Добавим, что весна в этом году и в самом деле ранняя. Впереди повышение дневной температуры до 5 градусов. В зоопарке уже проснулся медведь Памир. В скором времени, глядишь, клещи покажутся и лесные медведи начнут выбираться из своих берлог на «Столбах». Вот такая непредсказуемая весна в Сибири.

Видео Владислава Волкова

ИСТОЧНИК KP.RU