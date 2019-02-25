В Красноярске в феврале проснулись бабочки
Февраль удивляет: на календаре еще 26 число, а в Красноярске уже проснулись... бабочки. Нет, это не шутка, не вымысел. Одну такую оранжевую красавицу заметил житель микрорайона «Солнечный», снял ее на видео и выложил в социальную сеть в группу. И прокомментировал: «Вот у нас в Солнечном бабочки залетали, проснулись. Летела, летела и приземлилась около нас. На стоянку припарковалась».
В Красноярске в феврале проснулись бабочки.
Вполне себе жизнеспособная бабочка, попыталась прогуляться, но полноценного полета пока не получилось – все-таки солнце хоть и ярко светит, но греет очень плохо. Кругом холодный грязный снег, так что участь у бабочки незавидная.
Добавим, что весна в этом году и в самом деле ранняя. Впереди повышение дневной температуры до 5 градусов. В зоопарке уже проснулся медведь Памир. В скором времени, глядишь, клещи покажутся и лесные медведи начнут выбираться из своих берлог на «Столбах». Вот такая непредсказуемая весна в Сибири.
Видео Владислава Волкова
ИСТОЧНИК KP.RU