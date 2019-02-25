Эстафету огня Универсиады принимает Железногорск

СЕГОДНЯ 04:56 2019-02-25T04:56:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Чем меньше остается дней до Универсиады, тем ближе эстафета огня к столице Игр – Красноярску. Сегодня, в понедельник 25 февраля, спортивный огонь доставят в Железногорск. У жителей города будет редкая возможность накануне проведения эстафеты сфотографироваться с уникальной колбой, в которой хранится огонь Студенческих игр. Сделать памятный снимок смогут все желающие с 17.00 до 19.00 часов на площадке в Академии МЧС (улица Северная, 1).

А уже завтра, во вторник, факелоносцы стартуют в 18.00 на площади им. М.Ф. Решетнева и пробегут до центральной аллеи парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова, где зажгут городскую чашу огня. Общая протяженность бегового маршрута – 2100 метров.

Огонь по улицам Железногорска пронесут двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, посол Зимней универсиады-2019 Ольга Медведцева, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Ильдар Габбасов, министр транспорта края Константин Димитров, депутат Заксобрания края и гендиректор Железногорского ГХК Петр Гаврилов и другие.

А завершится эстафета праздничным шоу и фейерверком.

Из Железногорска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Дивногорск, где 28 февраля пройдет предпоследний этап эстафеты.

ИСТОЧНИК KP.RU