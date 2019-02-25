2019-02-25T04:31:26+03:00
Общество

В Красноярске во время Универсиады чиновники будут дежурить на остановках

Чтобы контролировать автобусный трафик
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске во время Универсиады чиновники будут дежурить на остановкахВ Красноярске во время Универсиады чиновники будут дежурить на остановкахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске во время Универсиады чиновники департамента транспорта и сотрудники «Красноярскгортранса» будут оперативно координировать и контролировать движение городского общественного транспорта. По информации мэрии через спортивные объекты Зимней универсиады проходят 43 автобусных маршрута, 2 троллейбусных и 2 трамвайных. Координаторы будут дежурить на всех остановках, прилегающих к объектам и в режиме реального времени сообщать диспетчерам о количестве зрителей на каждом спортивном объекте и необходимости ввода дополнительных машин на разные маршруты.

- Для удобства зрителей на время начала и окончания соревнований интервалы движения городских автобусов, проходящих через объекты Универсиады, будут сокращены до 5-7 минут. В это время общее количество подвижного состава на линии будет увеличено на 5%, - отметил и.о. руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Напомним, что в ходе проведения всех тестовых соревнований Универсиады был отрегулирован и выверен режим работы городского общественного транспорта. Так, по завершении самого массового тестового соревнования – финала по хоккею с мячом, городские автобусы вывезли около 2,5 тысяч пассажиров с остановок ДК «1 Мая» в обоих направлениях за 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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