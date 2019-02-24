Красноярского студента по дороге в Братск расстреляли бандиты

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-24T14:03:03+03:00

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Красноярский студент Вячеслав Б. погиб по дороге в Братск, куда он направлялся вместе со своей девушкой и друзьями. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это чудовищное преступление произошло 22 февраля. Далее информация из соцсетей. Пока официальных комментариев нет.

Неподалеку от поселка Прибрежный четверо мужчин обстреляли из охотничьего ружья несколько автомобилей. Водитель внедорожника сумел объехать нападавших по обочине и сообщил в полицию о случившемся. Следом ехали молодые люди из Красноярска на автомобиле «LADA Priora». Бандиты остановили машину путешественников, приказали всем выйти и лечь на землю. И тут выяснилось, что Вячеслав хорошо знаком с этой компанией. Парень попросил: «Стреляй, только их не трогайте!». Сам повернулся спиной и в этот миг получил смертельное ранение. На его девушку с ножом набросился другой бандит. После расправы, все четверо сели в Ладу и скрылись в направлении Братска.

Вячеслав умер в автомобиле «скорой», девушка чудом осталась жива. Она до сих пор не может поверить, что любимого нет в живых и уверена, что напавшие на них бандиты были под действием наркотиков.

«Они были из одного села, Слава даже на секунду подумать не мог, что его застрелят. Мы отдавали им все! Деньги, телефоны, машину. Но особого смысла уже в этом не было, Слава был мертв. Забрали его! Не было у него шанса выжить! ОН ГЕРОЙ! Все сделал все, чтобы мы жили. Сейчас мне нужно жить, чтобы его смерть была не зря. Он просто подарил мне вторую жизнь», - написала подруга погибшего Вячеслава Ксения в соцсетях.

Подозреваемых задержали в районе села Кузнецовка. Там они бросили угнанную у студентов машину и захватили авто таксиста. Полицейские и бойцы СОБРа перекрыли дорогу. Преступники первыми начали стрелять и тогда в них открыли ответный огонь. И тогда бандиты решили сдаться.

Позже брат погибшего студента сообщил, что Вячеслав с друзьями направлялся к нему в Прибрежный. Они не доехали всего пару километров.

Расследованием дела занимаемся Следственный комитет области.

ИСТОЧНИК KP.RU