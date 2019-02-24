Красноярцы возмущены тем, что разворот на Партизана Железняка перекрыли бетонными блоками
Красноярские водители сегодня, 24 февраля, неожиданно обнаружили, что перекрыт бетонными блоками разворот перед остановкой Глазной центр. Об этом сообщают новости ТВК.
Люди возмущены. Ведь, чтобы попасть в центр города, теперь придется теперь делать большой крюк.
«Чтобы развернуться в обратном направлении – надо проехать от Медакадемии до Зенита», - ругаются в соцсетях пользователи.
Но самое интересное, местные жители уверяют, что знаки, разрешающие разворот, остались.
«Когда делают подобное интересно, чем руководствуются? Вместо того, чтобы развернуться люди будут создавать пробку…вот так администрация берется с пробками и оптимизируют движение», - возмущается красноярка Елена.
По какой причине введены ограничения на улице Партизана Железняка, и на какое время, «Комсомольская правда» - Красноярск уточнит в понедельник в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU