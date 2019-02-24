Красноярцы возмущены тем, что разворот на Партизана Железняка перекрыли бетонными блоками

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-24T13:02:44+03:00

Люди не понимают, по какой причине введены ограничения

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Красноярские водители сегодня, 24 февраля, неожиданно обнаружили, что перекрыт бетонными блоками разворот перед остановкой Глазной центр. Об этом сообщают новости ТВК.

Люди возмущены. Ведь, чтобы попасть в центр города, теперь придется теперь делать большой крюк.

«Чтобы развернуться в обратном направлении – надо проехать от Медакадемии до Зенита», - ругаются в соцсетях пользователи.

Но самое интересное, местные жители уверяют, что знаки, разрешающие разворот, остались.

«Когда делают подобное интересно, чем руководствуются? Вместо того, чтобы развернуться люди будут создавать пробку…вот так администрация берется с пробками и оптимизируют движение», - возмущается красноярка Елена.

По какой причине введены ограничения на улице Партизана Железняка, и на какое время, «Комсомольская правда» - Красноярск уточнит в понедельник в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU