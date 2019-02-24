Красноярский олимпиец Александр Третьяков завоевал «золото» на этапе Кубка мира в Канаде

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-24T12:02:01+03:00

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У красноярцев снова повод для гордости за своих спортсменов! Наш олимпиец Александр Третьяков завоевал «золото» на очередном этапе Кубка мира по скелетону! Соревнования проводились в Канаде в Калгари. Радостную новость сообщили в пресс-службе Крайспорта.

Второе место занял Юн Сун Бин из Южной Кореи (отставание 0,13 секунды). «Бронзу» взял Мартинс Дукурс из Латвии (+0,16).

Еще один представитель Красноярского края Никита Трегубов занял пятое место.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в общем зачете Кубка мира Третьяков сейчас на первом месте. Александр набрал 1494 очка. Вторым стал Юн Сун Бин (1445 очков). И на третьем месте красноярец Никита Трегубов (1345 очков).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Денисьев победил в паре с Владиславом Антоновым Фото: Крайспорт

В Сочи на санно-бобслейной трассе стартовал девятый заключительный этап Кубка мира по санному спорту (сезон 2018/2019).

И снова красноярские спортсмены отличились! В соревнованиях двоек победили спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Александр Денисьев и Владислав Антонов. В пресс-службе Крайспорта добавили, что это первое золото представителей России в истории на Кубке мира. Последний раз саночники СССР выигрывали соревнованиях двоек только в 1987 году.

- У меня просто нет слов, я не могу описать, что я сейчас чувствую! – сказал журналистам Александр Денисьев после соревнований. - Это величайшее событие в моей карьере.

Второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. «Бронзу» завоевал еще один российский экипаж – Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

ИСТОЧНИК KP.RU