Красноярский олимпиец Александр Третьяков завоевал «золото» на этапе Кубка мира в Канаде
У красноярцев снова повод для гордости за своих спортсменов! Наш олимпиец Александр Третьяков завоевал «золото» на очередном этапе Кубка мира по скелетону! Соревнования проводились в Канаде в Калгари. Радостную новость сообщили в пресс-службе Крайспорта.
Второе место занял Юн Сун Бин из Южной Кореи (отставание 0,13 секунды). «Бронзу» взял Мартинс Дукурс из Латвии (+0,16).
Еще один представитель Красноярского края Никита Трегубов занял пятое место.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в общем зачете Кубка мира Третьяков сейчас на первом месте. Александр набрал 1494 очка. Вторым стал Юн Сун Бин (1445 очков). И на третьем месте красноярец Никита Трегубов (1345 очков).
А В ЭТО ВРЕМЯ
Александр Денисьев победил в паре с Владиславом Антоновым Фото: Крайспорт
В Сочи на санно-бобслейной трассе стартовал девятый заключительный этап Кубка мира по санному спорту (сезон 2018/2019).
И снова красноярские спортсмены отличились! В соревнованиях двоек победили спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Александр Денисьев и Владислав Антонов. В пресс-службе Крайспорта добавили, что это первое золото представителей России в истории на Кубке мира. Последний раз саночники СССР выигрывали соревнованиях двоек только в 1987 году.
- У меня просто нет слов, я не могу описать, что я сейчас чувствую! – сказал журналистам Александр Денисьев после соревнований. - Это величайшее событие в моей карьере.
Второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. «Бронзу» завоевал еще один российский экипаж – Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.
ИСТОЧНИК KP.RU