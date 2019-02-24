Красноярцам пообещали теплое начало марта

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-24T11:31:54+03:00

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По всей видимости, неприятных сюрпризов в начале приближающейся весны, ждать не стоит. Судя по прогнозам синоптиков, зима более- менее спокойно уступит свои права.

Последние дни февраля обещают быть теплыми и снежными. Таков прогноз специалистов красноярского Гидрометцентра. В понедельник, 25 февраля, днем ожидается до 0 градусов, облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Во вторник, 26 февраля, немного похолодает. В светлое время суток ожидается до -1 градуса, мокрый снег с дождем. В темное время суток до -8 градусов.

В среду, 27 февраля, тоже будет слякоть – мокрый снег и облачно. К вечеру похолодает до -4 градусов и снегопад.

В последний день зимы, 28 февраля, потеплеет до +2 градусов в дневные часы. Все так же пасмурно, мокрый снег. Ночью уже до -7 градусов.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 1 марта наконец-то из-за облаков покажется солнце. Синоптики прогнозируют до 0 градусов днем. Ночью до -9 градусов и снег. В субботу, 2 марта, станет еще теплее. Воздух прогреется днем до +4 градусов. Ожидается небольшой кратковременный дождь.

На дорогах сохраняется гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU