В Красноярске ночью сгорели несколько машин
В Красноярске сразу несколько автовладельцев лишились своих машин. Их уничтожил огонь. Очевидцы написали о случившемся в соцсетях и опубликовали фото с места ЧП.
Все произошло в ночь на 24 февраля во дворе дома 2 «а» на улице Мате Залки. Местные жители рассказывают, что первый полыхнул изнутри «Ford Transit». Через пару минут произошел хлопок, и в машине распахнулась задняя дверь. Пламя перекинулось на соседний транспорт.
«Через 7 минут после этого загорелся «Renault Duster» еще через 3 минуты «Mercedes» с девяткой», - пояснил очевидец.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают это происшествие. Многие сочувствуют владельцам машин.
«Всегда больше жалко соседние пострадавшие ни за что машины», - написал красноярец Юрий.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, минувшей ночью автомобили горели не только в Советском районе.
«В 05:39 часов в Октябрьском районе Красноярска произошло загорание легкового автомобиля. В 06:11 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 5 человек, 1 единица техники», - проходит информация в сводке краевого МЧС.
В причинах этих двух пожаров еще предстоит разобраться специалистам соответствующей службы.
Видео: ЧП-Красноярск.
Мате Залки сгорела машина.ЧП-Красноярск
ИСТОЧНИК KP.RU