В Красноярске ночью сгорели несколько машин

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-24T11:10:47+03:00

Сразу в двух районах города горели машины Фото: Мария ЛЕНЦ

Неисправность или поджог: в причинах ЧП предстоит разобраться специалистам

Изменить размер текста: A A

В Красноярске сразу несколько автовладельцев лишились своих машин. Их уничтожил огонь. Очевидцы написали о случившемся в соцсетях и опубликовали фото с места ЧП.

Все произошло в ночь на 24 февраля во дворе дома 2 «а» на улице Мате Залки. Местные жители рассказывают, что первый полыхнул изнутри «Ford Transit». Через пару минут произошел хлопок, и в машине распахнулась задняя дверь. Пламя перекинулось на соседний транспорт.

«Через 7 минут после этого загорелся «Renault Duster» еще через 3 минуты «Mercedes» с девяткой», - пояснил очевидец.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают это происшествие. Многие сочувствуют владельцам машин.

«Всегда больше жалко соседние пострадавшие ни за что машины», - написал красноярец Юрий.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, минувшей ночью автомобили горели не только в Советском районе.

«В 05:39 часов в Октябрьском районе Красноярска произошло загорание легкового автомобиля. В 06:11 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 5 человек, 1 единица техники», - проходит информация в сводке краевого МЧС.

В причинах этих двух пожаров еще предстоит разобраться специалистам соответствующей службы.

Видео: ЧП-Красноярск.

Мате Залки сгорела машина.ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU