2019-02-24T09:06:10+03:00
Происшествия

В Красноярске полицейские на трех машинах догоняли нарушителя на Делимобиле

Водитель был пьян и надеялся избежать наказания [видео]
Ольга КОСТИНА
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Ночная погоня в Красноярске закончилась задержанием пьяного водителяНочная погоня в Красноярске закончилась задержанием пьяного водителяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в ночь на 24 февраля полицейские устроили погоню за водителем каршерингового сервиса «Делимобиль». Информация об этом появилась в соцсетях.

Все произошло около четырех часов ночи на улице Академика Киренского. Судя по видео с камеры уличного наблюдения, автомобиль «Hyundai Solaris» на большой скорости влетает на перекресток и его на полной скорости выносит на газон. Следом подъехали три патрульных автомобиля. В это время из иномарки выходит нарушитель с поднятыми руками и три пассажирки. Дорожные полицейские скрутили водителя и увели в служебную машину.

- Водитель автомобиля не подчинился законным требованиям об остановке транспортного средства, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по краю «Комсомольской правде» - Красноярск. – В итоге полицейские на трех машинах преследовали нарушителя.

На месте задержания выяснилось, что водитель был пьян. Делимобиль сейчас находится на штрафстоянке.

Напомним, в краевом центре на время Зимней Универсиады - 2019 введен особый режим безопасности, улицы патрулируют полицейские.

Сейчас пользователи соцсетей шутят на эту тему. Мол, выбрал время для гонок водитель не совсем удачное.

«Додумался, когда уезжать, с половины страны гаишников понаехало в город!», - написал в соцсети красноярец Константин.

«А может это гость, обалдевший от красот?», - предположила Ирина.

Видео: ЧП-Красноярск.

Копылова - Киренского погоня.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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