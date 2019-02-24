2019-02-24T07:36:09+03:00
Происшествия

В Красноярске спасатели искали упавшего с Коммунального моста в Енисей человека

О ЧП сообщил очевидец
Ольга КОСТИНА
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Пострадавшую туристку доставили в больницуПострадавшую туристку доставили в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске накануне, 23 февраля, спасатели выезжали на поиски человека, который, по сообщению очевидцев, упал с моста в Енисей. Информация об этом проходит в сводке КГКУ «Спасатель». ЧП произошло на Коммунальном мосту в районе третьей арки.

«В основное русло реки Енисей в воду упал неустановленный объект, возможно суицид. В ходе проведения выезда тело не найдено».

Также спасатели выезжали на помощь женщине, которая повредил ногу во время посещения «Столбов». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, несчастный случай произошел возле скалы «Дед». Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться из-за травмы голени. К счастью, у нее при себе оказался телефон, и она смогла быстро обратиться за помощью. В итоге туристу эвакуировали до стационарного поста, далее ее транспортировали на автомобиле до автомобиля скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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