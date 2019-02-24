2019-02-24T06:08:12+03:00
Происшествия

В Туве грабители напали на мужчину прямо возле автобусной остановки

Сейчас подозреваемые задержаны
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Задержанным грозит до семи лет колонииЗадержанным грозит до семи лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На 29-летнего жителя Кызыла двое незнакомцев напали в ночь на 14 февраля. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

Пострадавший мужчина рассказал, что прямо на автобусной остановке левобережного дачного общества к нему подошли двое. Вели себя грубо и вызывающе. В итоге один из них набросился на прохожего, а его приятель вытащил из кармана его куртки сотовый телефон «Honor». После этого грабители убежали.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело по статье 161 «Грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия, не опасного жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

- Полицейские установили и задержали подозреваемых по данному уголовному делу, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. - Ими оказались двое жителей левобережного дачного общества Кызыла в возрасте 25 и 27 лет, один из которых ранее судим за кражу. Во время допроса задержанные сознались в содеянном и дали признательные показания.

Похищенный сотовый телефон оперативники изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Оба подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии инспекторы ГИМС рассказали об опасных местах на водоемах
В Красноярске запретили оборот оружия
14 перехватывающих парковок запускают в Красноярске к Универсиаде
Официально: в Красноярске открыта Деревня Универсиады-2019
В Красноярске почтили память погибших защитников Отечества
В Красноярске полицейские вручили школьникам первые паспорта
Добро пожаловать! В Красноярске Деревня Зимней универсиады-2019 приняла первых гостей
Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра
«Pirogi готовы»: красноярцев насмешили ценники на выпечку на ж/д вокзале
В Красноярске ночная погоня за BMW обернулась аварией для инспекторов ГИБДД
Женщина выпала из окна в центре Красноярска
Эвакуированный из таймырской тундры Дуглас С-47 станет центром музея освоения Севера в Красноярске
Глава Советского района Красноярска запустил авточисточеллендж и предлагает массово помыть машины
В Красноярске установили 8-тонную скульптуру Даши Намдакова
Снеговики из Красноярска «сфотографировались» на фоне Эйфелевой башни!
В Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работу
Жанров много – театр один. Красноярский музыкальный театр отметил день рождения
Дочка мотивирует участницу конкурса «Самая красивая мама -3!» всегда улыбаться и оставаться красоткой
Красноярцам предложили пересесть на электрички
Красноярскую краевую библиотеку прикрыли баннером
Бесплатные автобусы запустят от аэропорта до Красноярска
«Енисей» проиграл «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
85-летняя пенсионерка из Красноярска получила загранпаспорт для переезда в Калининград