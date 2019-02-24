В Туве грабители напали на мужчину прямо возле автобусной остановки

СЕГОДНЯ 06:08 2019-02-24T06:08:12+03:00

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На 29-летнего жителя Кызыла двое незнакомцев напали в ночь на 14 февраля. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

Пострадавший мужчина рассказал, что прямо на автобусной остановке левобережного дачного общества к нему подошли двое. Вели себя грубо и вызывающе. В итоге один из них набросился на прохожего, а его приятель вытащил из кармана его куртки сотовый телефон «Honor». После этого грабители убежали.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело по статье 161 «Грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия, не опасного жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

- Полицейские установили и задержали подозреваемых по данному уголовному делу, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. - Ими оказались двое жителей левобережного дачного общества Кызыла в возрасте 25 и 27 лет, один из которых ранее судим за кражу. Во время допроса задержанные сознались в содеянном и дали признательные показания.

Похищенный сотовый телефон оперативники изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Оба подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU