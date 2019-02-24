2019-02-24T05:01:14+03:00
Общество

В Хакасии инспекторы ГИМС рассказали об опасных местах на водоемах

Автовладельцам и любителям зимней рыбалки следует быть внимательнее
Ольга КОСТИНА
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Выходить на лед сейчас опасно Фото: МЧС ХакасииВыходить на лед сейчас опасно Фото: МЧС Хакасии
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В Хакасии во время последних крепких морозов лед стал крепче и даже «набрал максимальную толщину». Но много опасных мест, которых лучше избегать. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) после проведения еженедельного мониторинга толщины льда на водоемах Республики.

Толщина льда на Калининском карьере и Ташебинском колеблется в районе 95-105 см. (место впадения реки Ташеба в Калининский карьер может представлять опасность из-за подводных течений).

Лед на озерах Бейского района (Черное, Чалпан, Подгорное, Красное) укрепился и составляет 85-100 см.

Толщина льда на малых озерах Ширинского района (Власьево, Матарак, Доможаково, Пионерское, Орлово, Кругленькое, Ошколь, Черное, Фыркал) почти не изменилась и составляет 110-120 см.

На Красноярском водохранилище в районе Советской Хакасии толщина льда достигает 85-87 см, в Знаменском и Троицком заливах – 85-90 см.

Рыбакам следует избегать районов старого русла реки Енисей. Опасной, на протяжении всей зимы, считается и река Абакан. Подо льдом образуются скрытые промоины, которые могут стать смертельной ловушкой. По той же причине недопустим выход на лед дренажных каналов в местах сброса вод и подводных ключей.

- В настоящее время на многих небольших реках наблюдаются наледевые явления, - предупреждают инспекторы ГИМС жителей. – Это приводит к образованию пустот подо льдом и ведет к резкому снижению его прочности. Выходить на лед в районах, где наблюдается наледь, опасно. Что касается автолюбителей, помните, водоем не автотрасса, выезд на лед всегда смертельно опасен!

ВАЖНО

В случае опасности звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101 или по единому номеру экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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