В Красноярске запретили оборот оружия

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-23T14:01:33+03:00

С 21 февраля до 15 марта

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В Красноярске, а также Березовском и Емельяновском районах запретили оборот оружия на время Универсиады. А именно с 21 февраля до 15 марта, сообщили в Управлении Росгвардии по краю.

Соответствующий Указ «Об обеспечении безопасности XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске» подписан 20 февраля 2019 года.

Итак, нельзя будет продавать, покупать, передавать, носить, использовать, уничтожать, ввозить и вывозить гражданское/служебное оружие, боеприпасы.

Контролировать ситуацию будут сотрудники Управления Росгвардии. Они проведут внеплановые проверки организаций, занимающихся торговлей оружием.

Если заметят нарушение, все будет изъято и передано на хранение в территориальные органы Министерства внутренних дел.

После 15 марта оружие и патроны могут вернуть. Если это не будет противоречить условиям, прописанным в законодательстве РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU