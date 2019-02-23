В Красноярске запретили оборот оружия
В Красноярске, а также Березовском и Емельяновском районах запретили оборот оружия на время Универсиады. А именно с 21 февраля до 15 марта, сообщили в Управлении Росгвардии по краю.
Соответствующий Указ «Об обеспечении безопасности XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске» подписан 20 февраля 2019 года.
Итак, нельзя будет продавать, покупать, передавать, носить, использовать, уничтожать, ввозить и вывозить гражданское/служебное оружие, боеприпасы.
Контролировать ситуацию будут сотрудники Управления Росгвардии. Они проведут внеплановые проверки организаций, занимающихся торговлей оружием.
Если заметят нарушение, все будет изъято и передано на хранение в территориальные органы Министерства внутренних дел.
После 15 марта оружие и патроны могут вернуть. Если это не будет противоречить условиям, прописанным в законодательстве РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU