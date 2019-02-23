СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-23T13:34:27+03:00

14 перехватывающих парковок запускают в Красноярске к Универсиаде. Фото: Мария ЛЕНЦ

От них до спортивных объектов будут ходить бесплатные автобусы

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Красноярцам показали, где парковаться в дни Универсиады. В городе запускают 14 перехватывающих парковок и бесплатные шаттлы.

Напомним: добраться до спортивных объектов на личном транспорте будет невозможно. Для желающих посетить соревнования предлагают такую схему – доезжаем на своих машинах до перехватывающей парковки, оставляем их там. А сами пересаживаемся на бесплатный шаттл или городской автобус.

Вот адреса парковок (и количество мест):

- Кластер «Сопка». Проспект Свободный, 79, стр. 1 (450), Свободный, 48 (120);

- «Радуга». Улица Елены Стасовой, 42 (210);

- «Бобровый лог». Улица Веселая, 1 (200);

- «Платинум-Арена». Сразу три парковки: Свердловская, 73 (110), переулок Афонтовский, 7 (250), Свердловская, 30Г-61Г (150);

- «Енисей-Арена». Красраб, 29 (500), переулок Сибирский, 5А (150);

- «Кристалл-Арена». Авиаторов, 5 (250);

- «Арена.Север». Улица 9 Мая, 70 (180);

- Парк Универсиады. Улица Белинского, 8 (150);

- Дворец спорта имени Ярыгина. Дубровинского, 88 (240);

- Кроме того, парковка для большегрузов. У гипермаркета «МЕТРО» в Солонцах (50).

Открывать парковки обещают за полтора-два часа до старта соревнований. Закроются они по окончанию соревнования, через такой же временной промежуток.

От парковок и остановок до спортивных объектов будут курсировать 22 шаттла с символикой Универсиады. Интервал 6-25 минут, остановки в пути предполагаются.

КОНКРЕТНО

Как будут ходить шаттлы?

- От здания на Авиаторов,29 до «Кристалл-Арены». В пути 5 минут, 2 остановки. Интервал – 15 минут.

- Улица Веселая до «Бобрового лога». В пути 10 минут, три остановки. Интервал – 15 минут.

- От Свердловской, 73, «Октябрькой», «Станции енисей», «Афонтово» до «Платинум – Арены». В пути 20-25 минут, восемь остановок. Интервал 10-15 минут.

- От «СФУ», «Курчатова» (на проспекте Свободный) — до «Сопки», Академии биатлона. В пути 15 минут, четыре остановки. Интервал 15 минут.

- От «Сельхозкомплекса» до «Радуги». В пути 12 минут, две остановки. Интервал 15-30 минут.

- От Театра оперы и балета до Дворца спорта имени Ярыгина. В пути 6 минут, четыре остановки. Интервал 15-30 минут.

- От «Нефтебазы» до «Енисей-Арены» и катка «Первомайский». В пути 8 минут, три остановки. Интервал 15 минут.

- От улицы Белинского до Парка Универсиады на Татышев. В пути 5 минут, четыре остановки. Интервал 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU