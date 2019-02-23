2019-02-23T12:42:02+03:00
Спорт

Официально: в Красноярске открыта Деревня Универсиады-2019

Там с нетерпением ждут гостей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Накануне в Деревню уже заехали первые представители сборных Японии и России. Фото: пресс-служба СФУНакануне в Деревню уже заехали первые представители сборных Японии и России. Фото: пресс-служба СФУ
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Официально: в Красноярске открыта Деревня Универсиады-2019.об этом «Комсомольской правде»-Красноярск раскали в пресс-службе Сибирского федерального университета.

Напомним, накануне в Деревню уже заехали первые представители сборных Японии и России. Пока приезжают на сами участники соревнований, а администрация, руководители и сервисмены. В ближайшее время ждут остальных участников.

Напомним, Деревня Зимней универсиады-2019 состоит из жилого комплекса «Перья» (три семнадцатиэтажных общежития), комплекса общежитий для студентов и преподавателей, стадион, вспомогательные помещения, многофункционального центра «Сибирский федеральный университет» (здесь расположен учебно-спортивный блок, комбинат питания и помещение для завтраков, обедов и ужинов, гимнастические и тренажерные залы).

До старта Зимней Универсиады-2019 в Красноярске осталась всего неделя, начнутся игры 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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