СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-23T12:21:38+03:00

На площади у мемориала Победы сегодня, 23 февраля, прошел митинг памяти о земляках, погибших, защищая Родину. Фото: Вадим КОФМАН

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В Красноярске почтили память погибших защитников Отечества. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства региона.

На площади у мемориала Победы сегодня, 23 февраля, прошел митинг памяти о земляках, погибших, защищая Родину, в разное время. К памятникам на мемориале возложили цветы первые лица города и края, представители правоохранительных ведомств и других спецслужб, студенты военно-инженерного института сибирского федерального университета, кадеты и простые горожане, в том числе, родные погибших солдат и офицеров.

- Память бойцов и командиров, павших в боях за Родину, почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом почетного караула, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, только в годы Великой Отечественной войны защищать страну ушли почти 455 000 жителей Красноярского края. 168 000 человек не вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU