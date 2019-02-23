2019-02-23T12:08:02+03:00
Общество

В Красноярске полицейские вручили школьникам первые паспорта

Ребятам рассказали о главном документе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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После вручения паспортов ребятам рассказали о том, что бережное отношение к паспорту - это теперь их обязанность как граждан Российской Федерации.После вручения паспортов ребятам рассказали о том, что бережное отношение к паспорту - это теперь их обязанность как граждан Российской Федерации.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Красноярске полицейские вручили школьникам первые паспорта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В крае сейчас проходит акция «Неделя мужества» в ее рамках ребятам, которым исполнилось 14 лет, первые главные документы в торжественной обстановке вручила руководитель отдела по вопросам миграции ОП №5 городской полиции Ольга Пентюхина.

- В начале мероприятия ребятам показали ролик об истории возникновения паспорта, и как этот документ изменялся со временем. После этого сотрудники полиции и представители молодежного центра рассказали о правах и обязанностях гражданина России и о молодежных проектах, в которых ребята могут принять участие, - прокомментировали в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».

После вручения паспортов ребятам рассказали о том, что бережное отношение к паспорту - это теперь их обязанность как граждан Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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