2019-02-23T10:35:50+03:00
Спорт

Добро пожаловать! В Красноярске Деревня Зимней универсиады-2019 приняла первых гостей

В наш город приехали участники сборных России и Японии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
В Красноярск начинают съезжаться гости Универсиады-2019В Красноярск начинают съезжаться гости Универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Добро пожаловать! В Красноярске Деревня Зимней универсиады-2019 приняла первых гостей. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в наш город уже успели приехать участники сборных России и Японии.

Сегодня, 23 февраля, состоялось открытие Деревни Универсиады, и сейчас понемногу она начнет заполняться гостями. В самое ближайшее время сюда должны заехать представители США, Канады и Великобритании. Известно, что пока заезжают не спортсмены, они прибудут чуть позже, в Деревню заселяются сервисмены, и руководители сборных.

Напомним, до старта Всемирных зимних студенческих игр в нашем городе осталась всего неделя - Универсиада-2019 в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. Культурная программа Игр стартовала уже на этой недели.

Стоит отметить, что эти Всемирные зимние студенческие игры станут первыми, прошедшим на территории нашей страны. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14 перехватывающих парковок запускают в Красноярске к Универсиаде
Официально: в Красноярске открыта Деревня Универсиады-2019
В Красноярске почтили память погибших защитников Отечества
В Красноярске полицейские вручили школьникам первые паспорта
Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра
«Pirogi готовы»: красноярцев насмешили ценники на выпечку на ж/д вокзале
В Красноярске ночная погоня за BMW обернулась аварией для инспекторов ГИБДД
Спасатели эвакуировали со Столбов мужчину с травмой ноги
Эвакуированный из таймырской тундры Дуглас С-47 станет центром музея освоения Севера в Красноярске
Глава Советского района Красноярска запустил авточисточеллендж и предлагает массово помыть машины
В Красноярске установили 8-тонную скульптуру Даши Намдакова
Снеговики из Красноярска «сфотографировались» на фоне Эйфелевой башни!
В Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работу
Жанров много – театр один. Красноярский музыкальный театр отметил день рождения
Дочка мотивирует участницу конкурса «Самая красивая мама -3!» всегда улыбаться и оставаться красоткой
Красноярцам предложили пересесть на электрички
Красноярскую краевую библиотеку прикрыли баннером
Бесплатные автобусы запустят от аэропорта до Красноярска
«Енисей» проиграл «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
85-летняя пенсионерка из Красноярска получила загранпаспорт для переезда в Калининград