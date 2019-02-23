СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-23T10:35:50+03:00

В наш город приехали участники сборных России и Японии

Изменить размер текста: A A

Добро пожаловать! В Красноярске Деревня Зимней универсиады-2019 приняла первых гостей. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в наш город уже успели приехать участники сборных России и Японии.

Сегодня, 23 февраля, состоялось открытие Деревни Универсиады, и сейчас понемногу она начнет заполняться гостями. В самое ближайшее время сюда должны заехать представители США, Канады и Великобритании. Известно, что пока заезжают не спортсмены, они прибудут чуть позже, в Деревню заселяются сервисмены, и руководители сборных.

Напомним, до старта Всемирных зимних студенческих игр в нашем городе осталась всего неделя - Универсиада-2019 в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. Культурная программа Игр стартовала уже на этой недели.

Стоит отметить, что эти Всемирные зимние студенческие игры станут первыми, прошедшим на территории нашей страны. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU