Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра
Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального агентства по туризму.
Этот офис будет работать как визит-центр для гостей нашего города. Здесь путешественники из других городов и стран смогут получить информацию о том, что стоит посмотреть в Красноярске и крае: достопримечательности, уникальные природные, исторические, культурные объекты.
- Всем туристам мы обязательно выдадим карту региона, путеводитель и карту гостя, по которой они смогут получить скидки в рестораны енисейской кухни, гостиницы и музеи. И, конечно же, не откажем в помощи в экстренных случаях. Главное, не оставить человека в ситуации, когда он не знает, к кому обратиться, - прокомментировала руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина.
КОНКРЕТНО
Где находится и как работает центр?
Контакты:
- Ленина, 120, (391)215-00-02, официальный сайт – по этой ссылке;
Время работы:
- будни – с 9.00 до 20.00, выходные и праздники – с 10.00 до 18.00
ИСТОЧНИК KP.RU