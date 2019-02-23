2019-02-23T10:17:57+03:00
Общество

Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра

Организация будет работать как визит-центр для гостей города
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Здесь путешественники из других городов и стран смогут получить информацию о том, что стоит посмотреть в Красноярске и крае. Фото: Александр ПАНИОТОВЗдесь путешественники из других городов и стран смогут получить информацию о том, что стоит посмотреть в Красноярске и крае. Фото: Александр ПАНИОТОВ
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Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального агентства по туризму.

Этот офис будет работать как визит-центр для гостей нашего города. Здесь путешественники из других городов и стран смогут получить информацию о том, что стоит посмотреть в Красноярске и крае: достопримечательности, уникальные природные, исторические, культурные объекты.

- Всем туристам мы обязательно выдадим карту региона, путеводитель и карту гостя, по которой они смогут получить скидки в рестораны енисейской кухни, гостиницы и музеи. И, конечно же, не откажем в помощи в экстренных случаях. Главное, не оставить человека в ситуации, когда он не знает, к кому обратиться, - прокомментировала руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина.

КОНКРЕТНО

Где находится и как работает центр?

Контакты:

- Ленина, 120, (391)215-00-02, официальный сайт – по этой ссылке;

Время работы:

- будни – с 9.00 до 20.00, выходные и праздники – с 10.00 до 18.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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