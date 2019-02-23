«Pirogi готовы»: красноярцев насмешили ценники на выпечку на ж/д вокзале

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-23T08:43:23+03:00

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Горячие, свеженькие с разными начинками пироги, которые продают торговцы на ж/д вокзале, у красноярцев вызвали смех. Все из-за неловких попыток продавцов написать русские слова латинскими буквами. Так, например, пироги с ливером превратились в pirogi s liwerom, а пироги с ветчиной и сыром - в pirogi s wetchenoy. По 40 рублей штучка.

Снимок появился в группе Солнечного в соцсетях, его анонимно выложил один из жителей микрорайона. Общее мнение - транслитерация не удалась, маркетинг полностью провален. И в соцсетях на незадачливых продавцов посыпались шутки: «Pirogi для заморских гостей на ж/д вокзале готовы»; «Могут, когда захотят»; «Потом удивляются, почему у нас с американцами понимания нет. В пирогах все дело! В пирогах».

Между тем выбор у торговцев не сказать, что богатый: с капустой, рисом и мясом, ветчиной и сыром, ливером - и все. Ни тебе растегаев, ни курников традиционных, ни беляшей. Налетайте на то, что есть.

ИСТОЧНИК KP.RU