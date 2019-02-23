2019-02-23T07:39:53+03:00
Происшествия

В Красноярске ночная погоня за BMW обернулась аварией для инспекторов ГИБДД

ДТП случилось на Белинского [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Погоня за водителем BMW обернулась аварией в Красноярске. Случилось все минувшей ночью, около 03.55, на Белинского, напротив ТРЦ «КомсоМОЛЛ».

Погоня на Белинского в Красноярске.Видео: соцсети

Кадры с камер уличного видеонаблюдения попали в соцсети. На них видно, как два экипажа ДПС преследуют иномарку, водитель которой не останавливается. При этом один полицейский автомобиль обгоняет BMW слева, другой - сзади. Неожиданно для преследователей водитель иномарки решает остановиться, а едущий за ним по пятам экипаж ДПС не успевакт отреагировать, хотя расстояние между ними на вид приличное. И машина врезается в BMW. Далее водитель и госавтоинспекторы начинают осматривать повреждения.

Позднее в краевой полиции сообщили, что преследование началось потому, что водитель иномарки игнорировал требование инспекторов ГИБДД об остановке. Красноярцы в соцсетях пишут, что у автомобиля ДПС были номера другого региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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