В Красноярске ночная погоня за BMW обернулась аварией для инспекторов ГИБДД
Погоня за водителем BMW обернулась аварией в Красноярске. Случилось все минувшей ночью, около 03.55, на Белинского, напротив ТРЦ «КомсоМОЛЛ».
Погоня на Белинского в Красноярске.Видео: соцсети
Кадры с камер уличного видеонаблюдения попали в соцсети. На них видно, как два экипажа ДПС преследуют иномарку, водитель которой не останавливается. При этом один полицейский автомобиль обгоняет BMW слева, другой - сзади. Неожиданно для преследователей водитель иномарки решает остановиться, а едущий за ним по пятам экипаж ДПС не успевакт отреагировать, хотя расстояние между ними на вид приличное. И машина врезается в BMW. Далее водитель и госавтоинспекторы начинают осматривать повреждения.
Позднее в краевой полиции сообщили, что преследование началось потому, что водитель иномарки игнорировал требование инспекторов ГИБДД об остановке. Красноярцы в соцсетях пишут, что у автомобиля ДПС были номера другого региона.
ИСТОЧНИК KP.RU