Спасатели эвакуировали со Столбов мужчину с травмой ноги

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-23T07:08:18+03:00

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Спасатели выручили накануне из беды 55-летнего мужчину, который отправился на Столбы и сильно травмировал ногу. Об инциденте сообщили в КГКУ «Спасатель». При этом сам мужчина, получив травму, не смог позвать на помощь. О том, что идти он не может, спасателям сообщили очевидцы.

После тревожного сообщения группа спасателей выдвинулась к месту происшествия. Передвигаться самостоятельно мужчина, действительно, не мог, поэтому его погрузили на носилки и несли до самого поста. На этом спасоперация не закончилась: его переложили в машину и довезли до Свердловской, где благополучно передали поджидавшим медикам. Что касается характера травмы, то спасатели говорят, что у мужчины повреждены связки тазобедренного сустава и ему теперь предстоит долгое лечение.

Добавим, что за минувшие сутки в Красноярске спасателям пришлось три раза выезжать на выручку. Это помимо истории, случившейся на Столбах. В первом случае на проспекте Мира красноярка выпала с балкона верхнего этажа на козырек подъезда: ее сумели вытащить жители многоэтажки. В другом случае медики попросили помощи во вскрытии двери - внутри квартиры находился пациент. Но в момент прибытия спасателей дверь уже открыли. Кроме того, понадобилась помощь специалистов при деблокировке дверей в смертельном ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU