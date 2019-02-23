2019-02-23T06:36:30+03:00
Звезды

Эвакуированный из таймырской тундры Дуглас С-47 станет центром музея освоения Севера в Красноярске

Сейчас легендарная машина на реставрации
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: Красноярское краевое отделение РГОФото: Красноярское краевое отделение РГО
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Достойная кинематографа история Дугласа С-47, потерпевшего крушение в таймырской тундре в 1947 году, продолжится в парке-музее освоения Севера, который запланировано открыть на острове Молокова в Красноярске. Об этом накануне шла речь на встрече губернатора края Александра Усса с членами Красноярского краевого отделения РГО.

Напомним, проект «Борт Тюрикова. Возвращение» признан лучшей экспедицией РГО по России. В начале декабря прошлого года президент страны Владимир Путин вручил в Москве награду членам экспедиции. Теперь стала известна и дальнейшая судьба легендарного самолета - он станет центральным экспонатом будущего музея.

- Сейчас нам нужно понять и определить дальнейшую судьбу Дугласа, дать ему вторую жизнь, - сказал Александр Усс во время встречи с участниками экспедиции. – В ближайшее время на острове Молокова будет сооружен музей-парк освоения Севера, который станет не только музейным, но и общественно-культурным пространством краевого центра. Проект этот масштабный, но он по силам Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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