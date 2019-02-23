Глава Советского района Красноярска запустил авточисточеллендж и предлагает массово помыть машины

СЕГОДНЯ 04:51 2019-02-23T04:51:09+03:00

По его словам, город сразу же станет ярче [видео]

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Глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев решил помыть машину - событие, прямо скажем, рядовое. Ну, помыл и помыл. Если бы не одно «но». Дмитриев объявил #авточисточеллендж и предлагает другим красноярским чиновникам последовать его примеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693618" frameborder="0"></iframe> Авточисточеллендж от Дмитриева.Видео: инстаграм Дмитрия Дмитриева

Сотрудники администрации Советского района уже откликнулись, массово помыли автомобили - не исключено, что сделали месячный план по выручке какой-нибудь автомойке. Похвальное стремление к чистоте глава администрации связал с тем, что если у всех будут чистые авто, и город будет выглядеть по-другому.

- В любом городе, когда чистая машина, город становится ярче, - говорит Дмитрий Дмитриев, -у города появляется своя настоящая изюминка. Мы собрались и решили в конце «чистой пятницы» - помыли свои личные машины. Мы запускаем авточисточеллендж и передаем эстафету главе Свердловского района Игорю Петровичу Титенкову и компании «Холмсервис».

Красноярцы на инициативу откликнулись предложением запустить в городе «чистыеулицычеллендж» - тоже хорошая идея.

ИСТОЧНИК KP.RU