Глава Советского района Красноярска запустил авточисточеллендж и предлагает массово помыть машины
Глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев решил помыть машину - событие, прямо скажем, рядовое. Ну, помыл и помыл. Если бы не одно «но». Дмитриев объявил #авточисточеллендж и предлагает другим красноярским чиновникам последовать его примеру.
Авточисточеллендж от Дмитриева.Видео: инстаграм Дмитрия Дмитриева
Сотрудники администрации Советского района уже откликнулись, массово помыли автомобили - не исключено, что сделали месячный план по выручке какой-нибудь автомойке. Похвальное стремление к чистоте глава администрации связал с тем, что если у всех будут чистые авто, и город будет выглядеть по-другому.
- В любом городе, когда чистая машина, город становится ярче, - говорит Дмитрий Дмитриев, -у города появляется своя настоящая изюминка. Мы собрались и решили в конце «чистой пятницы» - помыли свои личные машины. Мы запускаем авточисточеллендж и передаем эстафету главе Свердловского района Игорю Петровичу Титенкову и компании «Холмсервис».
Красноярцы на инициативу откликнулись предложением запустить в городе «чистыеулицычеллендж» - тоже хорошая идея.
ИСТОЧНИК KP.RU