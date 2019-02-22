2019-02-22T14:32:26+03:00
Конкурсы и тесты

Снеговики из Красноярска «сфотографировались» на фоне Эйфелевой башни!

Снеговиков-путешественников изобразила на своем рисунке участница конкурса рисунков от «Комсомолки»
Ирина КИРШЕВА
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Снеговики - путешественники Фото: личный архив участницы конкурсаСнеговики - путешественники Фото: личный архив участницы конкурса
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Продолжается голосование за рисунки участников конкурса «Нарисуй своего снеговика!» на сайте kp.ru. Какие же снеговики победит в финал? Все зависит от активности болельщиков того или иного участника. Чем больше под конкурсной работой голосов, тем выше шансы на победу. А выбор на самом деле очень сложный. Ведь каждый снеговик неповторим и индивидуален. Например, Дилия Тукаева, ученица красноярской школы №154, изобразила снеговиков – путешественников. Эти снежные ребята с радостью позируют на фоне главной достопримечательности Парижа.

«Снеговики тоже любят путешествовать! Снимок на фоне Эйфелевой башни - отличная память об удачной поездке!», - подписала свой рисунок Дилия.

Напомним, конкурс детского рисунка медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит в честь Дня снеговика. 18 января – отмечается международный День снеговика, а 28 февраля – День снеговика празднуется в России.

Напоминаем, что голосование продлится до 25 февраля. Первая тройка победителей – это участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru.

Вторая тройка финалистов - это обладатели номинаций:

- самый необычный снеговик;

- самый веселый снеговик;

- самый семейный снеговик.

28 февраля состоится торжественное награждение победителей конкурса.

Проголосовать за рисунки участников можно по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU

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