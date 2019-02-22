2019-02-22T14:30:55+03:00
Общество

В Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работу

Связано это со спецификой экономики региона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работуВ Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работуФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевую службу труда и занятости, по информации специалистов, обращается ежегодно примерно одинаковое количество и мужчин, и женщин. Однако представители сильного пола быстрее трудоустраиваются. Связано это с со спецификой экономики края и тем, что мужчины более мобильны – им, к примеру, проще и легче подыскать себе работу на вахте.

Для сравнения: в первые дни прошлого года, после обращения в службы занятости, работу нашли 23 тысячи мужчин. За тот же срок подходящее место подобрали себе только 18 тысяч женщин.

Что касается выбора сферы деятельности, то мужчины чаще находят себя в строительстве и производстве. Таким образом в прошлом году подыскали себе работу 45 тысяч мужчин. У прекрасного пола популярно предпринимательство: с помощью программы содействия самозанятости свой бизнес в прошлом году открыли 4 тысячи женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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