В Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работу

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-22T14:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевую службу труда и занятости, по информации специалистов, обращается ежегодно примерно одинаковое количество и мужчин, и женщин. Однако представители сильного пола быстрее трудоустраиваются. Связано это с со спецификой экономики края и тем, что мужчины более мобильны – им, к примеру, проще и легче подыскать себе работу на вахте.

Для сравнения: в первые дни прошлого года, после обращения в службы занятости, работу нашли 23 тысячи мужчин. За тот же срок подходящее место подобрали себе только 18 тысяч женщин.

Что касается выбора сферы деятельности, то мужчины чаще находят себя в строительстве и производстве. Таким образом в прошлом году подыскали себе работу 45 тысяч мужчин. У прекрасного пола популярно предпринимательство: с помощью программы содействия самозанятости свой бизнес в прошлом году открыли 4 тысячи женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU