Жанров много – театр один. Красноярский музыкальный театр отметил день рождения

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-22T14:27:54+03:00

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Ровно 60 лет назад 20 февраля 1959 года открылся Красноярский музыкальный театр, который тогда назывался театром музыкальной комедии. В день своего открытия труппа представила комедию Исаака Дунаевского «Вольный ветер». 20 февраля 2019 года увертюрой к этому знаменитому спектаклю театр открыл праздничный концерт, посвященный своему юбилею.

В концерте «60 блистательных лет» на сцену вышла вся труппа театра, которая насчитывает более 140 артистов.

Фото: Красноярский музыкальный театр

На юбилейном вечере министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов зачитал адрес губернатора Красноярского края Александра Усса с поздравлением коллективу. Поздравить театр с юбилеем в этот день пришли его давние почитатели, близкие друзья, представители власти и бизнеса, в том числе, мэр Красноярска Сергей Ерёмин, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

Юбилейный концерт стал центральным событием 60 сезона. Однако уже с сентября театр начал знакомить зрителей со своими творческими цехами. Каждый месяц представляя премьерный проект: бенефисы оркестра, балета, хора, новые спектакли на малой и большой сценах. Эти проекты стали очень популярны у публики, и реализовать их театру помогли его друзья и партнеры.

На сегодняшний день Красноярский музыкальный театр является крупнейшим краевым театром. Его репертуар насчитывает более 40 спектаклей, а за 60 лет их было поставлено более 300. Ежегодно в музыкальный театр приходит более 140 000 красноярцев и гостей города. В день юбилея коллектив театра благодарит своих зрителей за добрые улыбки, бурные аплодисменты, поддержку, искреннюю любовь и всегда ждет в своих стенах.

Фото: Красноярский музыкальный театр

ИСТОЧНИК KP.RU