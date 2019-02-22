Дочка мотивирует участницу конкурса «Самая красивая мама -3!» всегда улыбаться и оставаться красоткой

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-22T13:04:48+03:00

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На сайте kp.ru продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 3!». Милые мамы, это прекрасная возможность напомнить миру о своей красоте, доброте и обаянии. Наши участницы могут похвастать не только своей внешней красотой, но и богатым внутренним миром. И каждая уверена в том, что дети делают ее лучше.

«Самые ласковые и нежные слова в своей жизни я слышу от моей доченьки Екатерины. За девять лет она нас научила быть достойными родителями. Ну а меня мотивирует на то, чтобы я всегда улыбалась и оставалась красоткой. Надеюсь, я для нее буду всегда достойным примером…», - подписала свое фото Анастасия Джалабадзе, участница фотоконкурса.

Напоминаем, фотоконкурс «Самая красивая мама -3!» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет». К участию приглашаются мамы из Красноярского края. Загрузите свое фото на страницу конкурса на сайте kp.ru. Напоминаем, что от каждой участницы принимается только одна фотография. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

Укажите имя, фамилию, возраст участницы и контактный телефон. Пять участниц, которые станут лидерами голосования, и станут победительницами конкурса. Каждая получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

КОНКРЕТНО

Прием заявок до 24 февраля.

С 25 февраля до 4 марта - голосование.

6 марта - награждение победительниц.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Генеральный спонсор проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

ИСТОЧНИК KP.RU