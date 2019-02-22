Красноярцам предложили пересесть на электрички

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-22T12:17:22+03:00

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В период транспортных ограничений в близи объектов Универсиады сэкономить время в пути помогут электрички. С предложением выступили красноярские железнодорожники. Напомним, транспортные ограничения в городе продлятся до 14 марта и введены на период спортивного праздника.

А на электричках можно удобно добираться не только на работу и с работы, но и до объектов Универсиады. К примеру, совсем неподалеку от объектов Универсиады находятся сразу две остановки «Городской электрички» (Бобровый лог и Тихие зори) в Свердловском районе Красноярска. К слову, электрички на период соревнований переходят на новый режим работы. Об изменениях рассказали в «Краспригороде». Итак, доставлять зрителей на объекты планируют по двум маршрутам:

– с левого берега - от станции Красноярск-Северный через Бугач, Калинина и железнодорожный вокзал;

– с правого берега - от Базаихи через Злобино, Студенческую и Енисей.

Точное расписание – на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU