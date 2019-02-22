Силовики проведут трехдневные тренировки на объектах Универсиады

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-22T12:01:49+03:00

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В течение трех ближайших дней силовики проведут на объектах Универсиады серию тренировок. Об этом рассказали в региональном главке ФСБ. Последняя перед стартом Универсиады проверка систем безопасности продлится с 22 февраля по 24 марта.

Тренировка у силовиков масштабная: в ней примут участие не только сотрудники ФСБ, но и полиция, МЧС, Росгвардия, а также коммунальные службы города. В УФСБ пояснили, что все мероприятия носят плановый характер –обычное дело при проведении любых спортивно-массовых мероприятий. Где именно будут тренироваться силовики – информация по очевидным причинам закрытая.

Добавим, что накануне президент России подписал указ об обеспечении мер безопасности на период Универсиады в Красноярске. В числе мер - организация пропускного режима на объектах Универсиады, запрет на оборот оружия, отравляющих и взрывчатых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU