Красноярскую краевую библиотеку прикрыли баннером

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-22T11:42:34+03:00

В соцсетях его уже окрестили королем всех баннеров

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Здание красноярской краевой библиотеки реконструируют. А накануне его затянули баннером со стороны улицы Карла Маркса. Сейчас там идет ремонт фасада. Горожане уже окрестили его королем всех баннеров.

Фото гигантского баннера, который прикрывает трехэтажку, распространили подписчики паблика «Я живу в Красноярске» в соцсетях. Горожане во всю хохмят, однако архитекторы говорят, что это обычный прием для проведения ремонтных работ. Ранее по такому же принципу в Красноярске отремонтирован не один фасад.

Добавим, что ремонтные работы на фасаде библиотеки продлятся несколько месяцев. Долго ли будет растянут баннер – не сообщается. В черте Красноярска таким образом ремонтируют фасады на многих домах. Кроме того, растяжками прикрыли деревянные дома в центре и некоторые долгострои.

ИСТОЧНИК KP.RU