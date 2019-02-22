Бесплатные автобусы запустят от аэропорта до Красноярска

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-22T11:08:05+03:00

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В дирекции Универсиады рассказали, что на период спортивного праздника в Красноярске будут запущены бесплатные шаттлы от аэропорта до города. С 23 по 14 февраля добраться до аэропорта станет значительно проще на таком бесплатном автобусе. К тому же курсировать шаттлы будут каждые 30 минут в оба направления.

На время Универсиады запущено 20 шаттлов. Выглядят они, как обычные автобусы, а вот в плане удобства – значительно комфортнее. В салоне есть мониторы, USB-розетки, чтобы подзарядить гаджет при необходимости и Интернет.

- Из аэропорта шаттлы проследуют без промежуточных остановок до железнодорожного вокзала и Предмостной площади в прямом и обратном направлениях, - сообщили в пресс-службе дирекции Универсиады.

Организованы такие линии для удобства гостей.

Справочная информация по расписанию работы шаттлов предоставляется по тел.: 8-800-775-75-24 (министерство транспорта Красноярского края).

ИСТОЧНИК KP.RU